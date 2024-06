De 38-jarige Bouzin komt over van Belgisch kampioen Oostende, waar ze assistent-coach is van Dario Gjergja. Volgende week speelt Oostende nog in een best-of-three tegen Leiden om de titel in de BNXT League, waarna Bouzin afscheid zal nemen van de kustploeg. Ook bij de Belgian Lions was ze al actief als assistent-coach.