Sabbe ontvangt zijn titel toepasselijk in de sporthal Torrebos in Anzegem. Burgemeester Gino Devogelaere nam zich al in maart voor om de atleet te eren, nadat de sportieve tandarts als 17de persoon ooit de loodzware Barkley Marathons in de VS uitliep. Familie en vrienden volgden die zenuwslopende uitdaging van net geen 60 uur toen op groot scherm in Waregem. Dit weekend treedt Sabbe dus officieel in de eregalerij van de gemeente.