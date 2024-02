De Belgian Tornados, de estafetteploeg op de 4x400 meter staan voor enkele drukke maanden. Komend weekend is er het WK indoor in Glasgow en begin mei willen ze zich kwalificeren voor de Spelen in Parijs, op een meeting in de Bahama's. Bij de Tornados loopt Alexander Doom uit Roeselare. Hij was er bij op de vorige Spelen in Tokio en mikt nu opnieuw op een plaatsje in het team, naast de Borlées.