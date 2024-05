De terugwedstrijd tussen Club en Fiorentina is overigens met een dag vervroegd vanwege de Heilig Bloedprocessie die donderdag in Brugge plaatsvindt. Olympiacos en Aston Villa zullen voor de aftrap van hun duel in Piraeus dus weten wie de tegenstander in de finale wordt.

In de jaren '70 speelde Club Brugge al twee Europese finales. Telkens was Liverpool de tegenstander en in beide wedstrijden trokken de Engelsen aan het langste eind. Dat was zo in 1976 in de finale van de UEFA Cup (3-2 en 1-1) en twee jaar later in de finale van Europacup I (1-0).