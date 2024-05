Club incasseerde al erg snel een tegendoelpunt. Sottil krulde de bal al na een kleine vijf minuten heerlijk met rechts in het zijnet. Jackers geen verhaal en onder een striemende regen moest Club al gauw achtervolgen.

Fiorentina kwam in de buurt van de 2-0 maar moest - na een lange VAR check - een terechte elfmeter toestaan. Thiago knalde in de zestien tegen de arm van een thuisverdediger en dus strafschop. Deze keer kapitein Vanaken achter de bal en die legde hem koeltjes centraal binnen: 1-1.

Club hield al bij al stand maar bij momenten ging het aanvallende spel toch te snel voor de bezoekers. Fiorentina kreeg twee grote kansen, onder meer een kopbal net over de kooi van Jackers. Wanneer de Clubdoelman een afstandsschot niet goed kon keren, kreeg Belotti in de herneming de bal. Als een springveer knalde hij het leer in de linkerbenedenhoek: 2-1. De stand ook bij de rust.