Duizenden fans van Club Brugge hebben donderdagavond de twintigste landstitel van de club gevierd aan het Jan Breydelstadion in Brugge. Volgens de politie verliep alles er zonder grote problemen.
Ongeveer 5.000 supporters van Club Brugge verzamelden donderdagavond aan het Jan Breydelstadion om op een groot scherm de match tegen KV Mechelen te volgen. Die werd uitgezonden op een van de parkings van het stadion. Na een spannende match zagen de supporters hoe Club Brugge voor de twintigste keer met de landstitel aan de haal ging. Een groot feest barstte los.
Belga
Ben Storme