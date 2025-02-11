Leg Het Mij Uit: Multimedia & Creatieve Technologie
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In 'Leg Het Mij Uit' ontdekken we verschillende opleidingen van Howest, Hogeschool VIVES, KU Leuven en Syntra West die je in West-Vlaanderen kan volgen. In deze aflevering: Multimedia & Creatieve Technologie van Howest.
Bij een klassieke IT-opleiding ligt de focus enkel en alleen op software en codes schrijven. Bij Multimedia & Creatieve Technologie (MCT) ontwikkel je volledige apps of ga je software koppelen aan hardware, robots of slimme sensoren. Bovenop een brede IT-basis specialiseren de studenten zicht in drie expertisedomeinen: Next Web Developer, AI Engineer en XR Developer.
Niet kunnen programmeren
In principe kan iedereen aan deze opleiding starten, ook als je nog nooit geprogrammeerd hebt. Dankzij een persoonlijke aanpak, krijgen studenten een aangepast traject of begeleiding, afhankelijk van de voorkennis. Studenten die nog geen voorkennis hebben, krijgen een brede, stevige basis vanaf nul. De andere studenten krijgen opdrachten en uitdagingen op hun niveau.
Dé AI-hogeschool
In het specialisatietraject AI Engineer leren studenten werken met AI tools en algoritmes. De software die een AI Engineer bouwt, leert ook zelf. De studenten leren hoe ze data omzetten in intelligente systemen. Zo ontwerpen ze een code die zelfstandig leert, patronen herkent en slimme acties onderneemt. De docenten en studenten zijn al sinds 2008 bezig met AI. Daardoor hebben ze de technologie samen met het werkveld ontwikkeld.
Meer info over deze opleiding? Neem hier een kijkje!