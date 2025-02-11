In het specialisatietraject AI Engineer leren studenten werken met AI tools en algoritmes. De software die een AI Engineer bouwt, leert ook zelf. De studenten leren hoe ze data omzetten in intelligente systemen. Zo ontwerpen ze een code die zelfstandig leert, patronen herkent en slimme acties onderneemt. De docenten en studenten zijn al sinds 2008 bezig met AI. Daardoor hebben ze de technologie samen met het werkveld ontwikkeld.