Leg Het Mij Uit: Ontwerp- en productietechnologie
In 'Leg Het Mij Uit' ontdekken we verschillende opleidingen van Howest, Hogeschool VIVES, KU Leuven en Syntra West die je in West-Vlaanderen kan volgen. In deze aflevering: ontwerp- en productietechnologie van Hogeschool Vives.
Studenten die afstuderen aan de opleiding ontwerp- en productietechnologie hebben een volledig industrieel productieproces in de vingers. In tegenstelling tot gelijkaardige opleidingen ligt de focus niet op het esthetische, maar op het technische aspect.
"Als wij een stoel maken, ben ik er zeker van dat die sterk zal zijn, je kan erop gaan zitten. Als studenten uit andere opleidingen een stoel ontwerpen, zal die misschien mooier zijn, maar ik durf niet altijd op die stoel gaan zitten."
Aan de slag in Maaklab
Het lessenpakket is 50-50 ingedeeld op vlak van theorie en praktijk. Als wordt de theorie ook meteen in de praktijk toegepast. Hoe verder in de opleiding, hoe minder sturing vanuit het docententeam. Zo leren de studenten steeds zelfstandiger werken.
Studenten ontwerp- en productietechnologie volgen voornamelijk les in het Maaklab, een innovatief labo waar ze met tientallen machines leren werken. Verspanen, 3D-printen, waterjetsnijden, CNC-machines… het komt allemaal aan bod. Tijdens talloze uren praktijk in het Maaklab wisselen theoretische onderbouwing af met toepassingen in de praktijk.
