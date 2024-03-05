Studenten die afstuderen aan de opleiding ontwerp- en productietechnologie hebben een volledig industrieel productieproces in de vingers. In tegenstelling tot gelijkaardige opleidingen ligt de focus niet op het esthetische, maar op het technische aspect.

"Als wij een stoel maken, ben ik er zeker van dat die sterk zal zijn, je kan erop gaan zitten. Als studenten uit andere opleidingen een stoel ontwerpen, zal die misschien mooier zijn, maar ik durf niet altijd op die stoel gaan zitten."