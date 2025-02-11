Leg Het Mij Uit: Graduaat Transport & Logistiek
In 'Leg Het Mij Uit' ontdekken we verschillende opleidingen van Howest, Hogeschool VIVES, KU Leuven en Syntra West die je in West-Vlaanderen kan volgen. In deze aflevering: graduaat transport & logistiek.
In het eerste jaar krijg je een algemene opleiding en krijg je een inleiding in de 3 afstudeerrichtingen: douanedeclarant, dispatcher wegvervoer, en magazijnbeheer. Vanaf het tweede jaar kies je een afstudeerrichting, waarbij je maandag, dinsdag en woensdag naar de campus komt en de rest van de week op je stageplek doorbrengt. In het tweede semester ben je voltijds op je stageplek.
In de 2 jaar durende graduaatsopleiding krijg je zowel theorie als praktijk, maar laat de opleiding jou zoveel mogelijk proeven van de praktijk. Dat gebeurt aan de hand van bedrijfsbezoeken, maar ook door bedrijven die naar de campus komen om uitleg te geven over hun werking.
Afstudeerrichtingen
Een dispatcher wegvervoer houdt zich bezig met de planning van vrachtwagens, bussen, dokwerkers… Deze persoon staat in contact met eigen chauffeurs of derden. Een magazijnbeheerder is de tussenprofiel tussen de vloer en een leidinggevende. Ze zorgen ervoor dat alles correct en op tijd binnen en buiten gaat. Als douanedeclarant kom je terecht in een douanekantoor, bij de accijnzen of bedrijven als ECS, een bedrijf dat gelinkt is aan export naar Engeland.
