Een dispatcher wegvervoer houdt zich bezig met de planning van vrachtwagens, bussen, dokwerkers… Deze persoon staat in contact met eigen chauffeurs of derden. Een magazijnbeheerder is de tussenprofiel tussen de vloer en een leidinggevende. Ze zorgen ervoor dat alles correct en op tijd binnen en buiten gaat. Als douanedeclarant kom je terecht in een douanekantoor, bij de accijnzen of bedrijven als ECS, een bedrijf dat gelinkt is aan export naar Engeland.