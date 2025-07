Vincenzo staat in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist, waar je zowel binnen als buiten fantastisch veel kan bijleren over de fauna en flora in het park, maar om het natuurgebied écht te verkennen is een wandeling met een gids natuurlijk wel op z’n plaats. Op donderdag is er de ‘gezinswandeling’, die zich speciaal richt op gezinnen met kinderen tot 12 jaar. En op dinsdag trekken we naar de vlakte voor de ‘themawandeling’ en die mag Vincenzo nu al eens testen.