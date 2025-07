Ben je ook bezeten van beestjes? Of zot van de natuur? Dan hebben we goed nieuws, want elke dinsdag- en donderdagnamiddag in juli kan je in provinciedomein Bergelen in Wevelgem dieren bestuderen met een gids van het Regionaal Landschap. En die gids heeft ook telkens één van de drie mobiels mee: de insectenmobiel, de watermobiel of de vliegmobiel.