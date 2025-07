Deze zomer kan je in provinciedomein Bulskampveld in Beernem één van de KW zomertochten doen. Dat zijn leuke wandel- en fietstochten in West-Vlaanderen. En eigenlijk is het zelfs een zomer’zoek’tocht, want als je de vragen correct oplost, kan je prijzen winnen. En vandaag gaat Vincenzo de wandeltocht in provinciedomein Bulskampveld in Beernem doen.