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Damme

Zwin­st­reek pro­moot natuur én gas­tro­no­mie met nieu­we toe­ris­ti­sche campagne

Lekker Zwin

Het Landschapspark Zwinstreek heeft een nieuwe toeristische website gelanceerd. Tegelijk start ook de campagne ‘Smakelijke Zwinstreek’, waarin lokale chefs, producenten en landbouwers streekproducten uit de grensregio centraal zetten. Daarmee wil het landschapspark zich sterker profileren als toeristische bestemming voor meerdaagse verblijven.

De Zwinstreek is sinds 2023 erkend als één van de vijf Vlaamse landschapsparken. Het gebied omvat Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en de Nederlandse gemeente Sluis. Binnen het park werken verschillende partners samen rond onder meer natuur, landbouw, erfgoed, recreatie en toerisme.

Zwinstreek

"Samenwerken met zoveel partners is nooit vanzelfsprekend, maar in de Zwinstreek lukt dat bijzonder goed. Door elkaar te versterken en onze investeringen op elkaar af te stemmen, zetten we samen een sterk en duurzaam verhaal neer", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Samenwerking tussen landbouwers en chefs

De nieuwe website moet uitgroeien tot het centrale informatiepunt voor bezoekers. Via verhalen, praktische tips en een interactieve kaart worden de verschillende troeven van de regio gebundeld.

"De Zwinstreek is uniek door de combinatie van natuur, landschap, cultuurhistorie en gastronomie. Op de nieuwe website komt dat verhaal samen en ontdekken bezoekers hoe ze die rijkdom zelf kunnen beleven, van wandelen en fietsen tot proeven van streekproducten", zegt Thomas Berghman, regiomanager van het Brugse Ommeland.

"Op de nieuwe website ontdekken bezoekers hoe ze de rijkdom van de Zwinstreek zelf kunnen beleven: van wandelen en fietsen tot proeven van streekproducten."

Thomas Berghman, regiomanager Brugse Ommeland

De eerste campagne focust op gastronomie. Onder de noemer ‘Smakelijke Zwinstreek’ werken 47 producenten en landbouwers samen met 34 chefs. Twaalf chefs ontwikkelden bovendien nieuwe gerechten op basis van lokale ingrediënten. Daarnaast worden ook 18 nieuwe streekproducten gelanceerd, waaronder bier, honingkoek, strandkoekjes met zeekraal en ambachtelijke smaakmakers.

Later dit jaar volgt nog een nieuwe toeristische troef met de opening van het wandelnetwerk West-Vlaamse Zwinstreek.

Zwinstreek 2
Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Zwinstreek

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