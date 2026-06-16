De eerste campagne focust op gastronomie. Onder de noemer ‘Smakelijke Zwinstreek’ werken 47 producenten en landbouwers samen met 34 chefs. Twaalf chefs ontwikkelden bovendien nieuwe gerechten op basis van lokale ingrediënten. Daarnaast worden ook 18 nieuwe streekproducten gelanceerd, waaronder bier, honingkoek, strandkoekjes met zeekraal en ambachtelijke smaakmakers.

Later dit jaar volgt nog een nieuwe toeristische troef met de opening van het wandelnetwerk West-Vlaamse Zwinstreek.