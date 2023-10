Zwinstreek officieel erkend als Landschapspark

"In een Nationaal Park ligt de nadruk op natuur, biodiversiteit en internationale uitstraling. Door de erkenning wil de Vlaamse Regering in een dichtbevolkt Vlaanderen enkele grote en robuuste natuurgehelen creëren", zegt het kabinet.



“De erkenning van deze vier Nationale Parken in Vlaanderen is een startpunt, want nagenoeg alle kandidaten moeten nog heel wat inspanningen leveren. Maar de erkenning zal de samenwerking versterken en deze parken ook de middelen bieden om hun unieke natuur verder te ontwikkelen. Ik bewonder de dynamiek die is ontstaan bij de verschillende kandidaten en hoop dat die dynamiek en samenwerking ook in de toekomst onze natuur zal blijven versterken”, aldus Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir.

(Foto Zwinstreek: (c) Bjorn Snelders)