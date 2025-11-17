Zorgnood stijgt, subsidies dalen: woonzorgcentra vragen dringend duidelijk plan
Er ligt een besparingsplan van 46 miljoen euro in de zorgsector op tafel. De West-Vlaamse woonzorgcentra vrezen dat we zo op een crisis afstevenen. De zorgnood stijgt, de subsidies dalen, er is geen toekomstplan en dat is een onhoudbare situatie, klink het in de open brief 'Wat is 't plan?' aan minister Caroline Gennez.
46 miljoen euro minder subsidies voor de woonzorgcentra is een bittere pil om te slikken. Net nu de zorgnood fors toeneemt en zal blijven toenemen, zeggen de directeurs van zorginstellingen in West-Vlaanderen.
“Binnen 10 jaar zullen we met ongeveer 50.000 85-plussers meer zijn dan vandaag. Een deel van hen zal ook zorg nodig hebben. We wachten op een plan van de minister, maar we zien geen”, vertelt Wino Baeckelandt van Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk. Dat woonzorgcentra nu reserves hebben, vinden de directeurs dus niet meer dan normaal, want er moet in infrastructuur en voorzieningen geïnvesteerd kunnen worden.
Personeelsdaling
Veel bewegingsruimte hebben de woonzorgcentra blijkbaar niet. Met minder subsidies moet ofwel de dagprijs omhoog ofwel het personeelbestand omlaag. Als het van de woonzorgcentra afhangt, gebeurt geen van beide. “Daarom dat we zeggen: “Mevrouw de minister, wat is het plan eigenlijk?” Je kunt niet met een botte besparing afkomen, zonder dat je een tegenvoorstel hebt”, duidt Mario Eeckhout van WZC De Ruyschaert in Marke.
De zorgsector heeft berekend dat de besparingen een verlies veroorzaakt van twee voltijdse medewerkers per woonzorgcentrum met 150 bewoners. Als dat doorgaat, is een crisis in de ouderenzorg onafwendbaar, zeggen de woonzorgcentra. De jaarlijkse zorgpremie wordt dan wel voor iedereen opgetrokken tot 100 euro, maar het extra geld van de zorgpremie gaat niet naar de zorg, klinkt het bij de woonzorgcentra. “Die 136 miljoen wordt gewoon bespaard in het beleid van de Vlaamse regering en dat is ongezien. Het gaat om solidaire middelen die afgewenteld worden naar andere doelstellingen”, legt Baeckelandt uit.