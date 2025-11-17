46 miljoen euro minder subsidies voor de woonzorgcentra is een bittere pil om te slikken. Net nu de zorgnood fors toeneemt en zal blijven toenemen, zeggen de directeurs van zorginstellingen in West-Vlaanderen.

“Binnen 10 jaar zullen we met ongeveer 50.000 85-plussers meer zijn dan vandaag. Een deel van hen zal ook zorg nodig hebben. We wachten op een plan van de minister, maar we zien geen”, vertelt Wino Baeckelandt van Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk. Dat woonzorgcentra nu reserves hebben, vinden de directeurs dus niet meer dan normaal, want er moet in infrastructuur en voorzieningen geïnvesteerd kunnen worden.