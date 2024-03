Het psychiatrisch centrum Sint-Amandus kreeg zondag bezoek van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Ze heeft het nieuwe psychiatrisch verzorgingstehuis Aanwijs geopend. PVT Aanwijs telt drie nabijwoningen die met elkaar verbonden zijn. Hier wonen bewoners met een hogere ondersteuningsnood. Daarnaast zijn er drie losstaande gebouwen met groepswoningen, appartementen en éénpersoonswoningen. Hier verblijven bewoners met een hogere zelfstandigheidsgraad.

In april verhuizen de bewoners van de oude gebouwen naar het nieuwe woonerf. In de moderne gebouwen is er plaats voor 60 bewoners, hetzelfde aantal als voordien.

Ook woonzorgcentrum Het Laar in Zwevezele opende de deuren voor het publiek. De bezoekers kregen een rondleiding in de vernieuwde ruimtes die zijn aangepast om mensen met dementie een gevoel van rust te bieden. Een nieuwe prikkelruimte is de blikvanger van het woonzorgcentrum. Met behulp van nieuwe nieuwe technologieën worden verschillende zintuigen geprikkeld. Zo wil het personeel blijven contact houden met dementerende bewoners.