Het gemeentebestuur trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen omwille van procedurefouten en de impact op de omgeving. De windmolen van 200 meter hoog zou aan de Oude Hondstraat komen en moet bijna 5.000 gezinnen van energie voorzien. Het is dicht bij woongebied, en daarom gaat ook het buurtcomité met een twintigtal gezinnen in beroep. Eén bewoner is ook nog een afzonderlijke procedure gestart.