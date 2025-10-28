10°C
Aanmelden
Nieuws
Zonnebeke

Zon­ne­be­ke in beroep tegen ver­gun­ning wind­mo­len in Beselare

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De gemeente Zonnebeke gaat in beroep tegen de vergunning voor een windmolen in deelgemeente Beselare. Minister voor Omgeving Jo Brouns heeft die onlangs afgeleverd, ook al waren er 3.000 bezwaarschriften.

Het gemeentebestuur trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen omwille van procedurefouten en de impact op de omgeving. De windmolen van 200 meter hoog zou aan de Oude Hondstraat komen en moet bijna 5.000 gezinnen van energie voorzien. Het is dicht bij woongebied, en daarom gaat ook het buurtcomité met een twintigtal gezinnen in beroep. Eén bewoner is ook nog een afzonderlijke procedure gestart.

Windmolen - windturbine
Nieuws

Minister geeft vergunning voor windmolen in Beselare, ondanks massaal protest
Redactie
Windmolen Beselare

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
Dronken bestuurder in gevel wervik
Nieuws

Dronken bestuurder knalt tegen gevel en probeert te vluchten
Kazerne Ieper
Nieuws

Toch weer militaire activiteit op Ieperse kazerne: stad nog niet officieel op hoogte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vuilniszak2

Groen Brugge eist uitstel afvalplan
Oosthove wervik

Meerjarenplan Wervik: stad gaat komende zes jaar 45 miljoen euro investeren
Plannen windturbine waregem

Aantal aanvragen voor windmolens op land zakt naar laagste niveau sinds 2017
Station Kortrijk

Minister Ben Weyts (N-VA) wil stationsgebouw van Kortrijk beschermen
Dentergem

Nieuwe bibliotheek en grote wegenwerken: Dentergem investeert 34,5 miljoen euro
Lendelede

Lendelede investeert komende jaren 8 miljoen euro: vooral sportinfrastructuur krijgt upgrade
10°C
Aanmelden