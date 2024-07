Met duikers van de hulpverleningszone Fluvia en zelfs een politiehelikopter is er deze namiddag iets voor 17 uur in Harelbeke, aan de Leie, gezocht naar een man (45 jaar) die volgens ooggetuigen zelf in het water sprong. Ook zijn vriend sprong in de Leie maar kwam niet in de problemen. De man zou uitgedaagd zijn en had klaarblijkelijk ook gedronken.