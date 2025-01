Marie Decuyper, die Bernadette wordt genoemd, is 61 jaar en verliet rond 00.45 uur een café in de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis, vlakbij de Ringvaart. Eerder is ook al gezocht in de omgeving van het café en haar woning, maar dat leverde niets op. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en zoekt nu met een bootje op het water in de buurt van de Kruispoort.