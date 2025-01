Marie is ongeveer 1m67 lang en normaal gebouwd. Ze heeft acajou geverfd haar tot op de schouders.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een donkere broek, een wollen trui met motief. Ze had een zwarte rugzak bij zich.

Hebt u Marie Decuyper gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of getuig via het gratis nummer 0800 30 30 0.