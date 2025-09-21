Zoekactie met politiehelikopter in Kortrijk afgelopen, verdachte is gevat
Foto: Politiezone Vlas
Sinds half vijf zondagnamiddag zijn de federale politie en de lokale politie van de zone Vlas bezig met een zoekactie in de buurt van de Cowboy Henkrotonde. Vlakbij de arfrit Zwevegem van de E17 dus. Er cirkelt al een hele tijd een politiehelikopter in de lucht. De zoekactie heeft te maken met een verkeersongeval dat even verderop gebeurd is. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er geen link is met de verdachte van de steekpartij in Roeselare, zaterdagmorgen. Die man is nog steeds op de vlucht. De bestuurder werd intussen gevat, vlakbij de carpoolparking aan de rotonde van Cowboy Henk in Kortrijk. De man werd weggebracht voor ondervraging.
Omwonenden horen al meer dan een uur een helikopter die boven hun woningen cirkelt. De politie van de zone Vlas bevestigt dat het om een zoekactie gaat. Die is gelinkt aan een actie van de federale politie naar aanleiding van een verkeersongeval even verderop op de E17, in de rijrichting van de Franse grens. Waarbij drie voertuigen betrokken zijn. De bestuurder van één van de betrokken wagens bij dat ongeval is op de vlucht. Hij stak maar liefst zes rijstroken van de snelweg over. De man is intussen gevat bij de carpoolparking.