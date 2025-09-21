Sinds half vijf zondagnamiddag zijn de federale politie en de lokale politie van de zone Vlas bezig met een zoekactie in de buurt van de Cowboy Henkrotonde. Vlakbij de arfrit Zwevegem van de E17 dus. Er cirkelt al een hele tijd een politiehelikopter in de lucht. De zoekactie heeft te maken met een verkeersongeval dat even verderop gebeurd is. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er geen link is met de verdachte van de steekpartij in Roeselare, zaterdagmorgen. Die man is nog steeds op de vlucht. De bestuurder werd intussen gevat, vlakbij de carpoolparking aan de rotonde van Cowboy Henk in Kortrijk. De man werd weggebracht voor ondervraging.