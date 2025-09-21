20°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Zoek­ac­tie met poli­tie­he­li­kop­ter in Kort­rijk afge­lo­pen, ver­dach­te is gevat

Vlas Zoekactie

Foto: Politiezone Vlas

Sinds half vijf zondagnamiddag zijn de federale politie en de lokale politie van de zone Vlas bezig met een zoekactie in de buurt van de Cowboy Henkrotonde. Vlakbij de arfrit Zwevegem van de E17 dus. Er cirkelt al een hele tijd een politiehelikopter in de lucht. De zoekactie heeft te maken met een verkeersongeval dat even verderop gebeurd is. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er geen link is met de verdachte van de steekpartij in Roeselare, zaterdagmorgen. Die man is nog steeds op de vlucht. De bestuurder werd intussen gevat, vlakbij de carpoolparking aan de rotonde van Cowboy Henk in Kortrijk. De man werd weggebracht voor ondervraging.

Omwonenden horen al meer dan een uur een helikopter die boven hun woningen cirkelt. De politie van de zone Vlas bevestigt dat het om een zoekactie gaat. Die is gelinkt aan een actie van de federale politie naar aanleiding van een verkeersongeval even verderop op de E17, in de rijrichting van de Franse grens. Waarbij drie voertuigen betrokken zijn. De bestuurder van één van de betrokken wagens bij dat ongeval is op de vlucht. Hij stak maar liefst zes rijstroken van de snelweg over. De man is intussen gevat bij de carpoolparking.

Politiehelikopter
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Zoekactie

Meest gelezen

Steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Drie doden bij steekpartijen in Roeselare: dit zijn de feiten
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Opsporing steekpartij
Update

Parket verspreidt opsporingsbericht na steekpartij in Roeselare
Alstom

Raad van State verwerpt ook beroep van Alstom
Slachtoffer mesaanval

Slachtoffer van dodelijke steekpartij in Roeselare deed al in 2023 aangifte tegen dader
Kris declercq burgemeester roeselare

Moorden Roeselare: burgemeester zet videoboodschap online: "Respect voor elkaar hebben"
recht justitie

Justitie verdedigt aanpak in dossier intrafamiliaal geweld: "onmiddellijke aanhouding was niet mogelijk"
Steekpartij Roeselare

Onderzoeksrechter houdt verdachte van drievoudige moord in Roeselare aan
Aanmelden