Al in september zijn Jordy en Sidney begonnen met de versiering van hun huis en tuin, maar de opbouw van hun chalet is al in de zomer gestart. Iedereen die dat wil kan namelijk de kerstsfeer in Torhout komen opsnuiven. Afsluiten kan dan met een Glühwein of warme chocolademelk in de chalet.

"De mensen hebben dat nodig. Je voelt dat. Op de eerste dag stonden er hier al heel wat mensen te wachten tot de poort openging. De mensen kijken er gewoon naar uit", besluiten Sidney en Jordy.