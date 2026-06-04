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Roeselare

Ziek­te­ver­zuim onder­wijs­per­so­neel het laagst in West-Vlaanderen

Eedaflegging Gianna Werbrouck

In Vlaanderen daalde de afwezigheid wegens ziekte bij onderwijspersoneel lichtjes van 5,2% in 2023 naar 5,1% in 2024 en 4,9% in 2025. In West-Vlaanderen is dat een pak lager, 4,4% in 2023, 4,4% in 2024 en 4,2% in 2025. Nergens is het ziekteverzuim zo laag.

“De ziektecijfers van de afgelopen schooljaren tonen aan dat leerkrachten en directies nog altijd zwaar onder druk staan. Stress en werkdruk eist zijn tol. Tijd voor meer vertrouwen in hen, minder papierwerk én onderwijsassistenten om leerkrachten bij te staan in de klas," zegt Gianna Werbrouck, Vlaams parlementslid uit Roeselare, die zelf nog gewerkt heeft in het Buitengewoon Onderwijs.

Tabel1

Vaak psychosociale redenen

Heel wat leerkrachten en directies vallen ziek uit omwille van psychosociale redenen. Bij directeurs en bestuursfuncties piekt die psychosociale druk het hoogst. “Een leerkracht drijft zichzelf vaak tot het uiterste. Een dag ziek thuis legt veel druk op je andere collega’s, die je klas moeten opvangen. En de leerlingen missen een dag les. Die moet hoe dan ook ingehaald worden.”

Druk verlagen

Voor Vooruit moet de druk op de leerkrachten en directies naar omlaag. “Minder planlast. Minder administratie. Geef directies bijvoorbeeld eens wat meer vertrouwen wat betreft personeelsbeleid. Nu moeten ze elk jaar opnieuw een hyper ingewikkelde puzzel van uren en punten leggen om hun team samengesteld te krijgen. Als men al voldoende teamleden vindt. Op dat vlak kan extra ondersteuning op de secretariaten soelaas brengen, en vermijden dat directeurs kopje onder gaan”, zo stelt Werbrouck voor.

Duidelijke communicatie

Om leerkrachten wat meer ademruimte te geven wil Vooruit onderwijsassistenten inzetten: extra handen in de klas die de leerkrachten ontzorgen. Zodat zij zich met de kern van hun job kunnen bezig houden: lesgeven. “Ambitieus zijn en hervormen moet. Maar we moeten de scholen ook de tijd en ruimte geven dit allemaal uit te voeren. Verander de regels tijdig en duidelijk communiceren is dus de boodschap”, zo besluit Werbrouck.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

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