Het provinciedomein Atlantikwall Raversyde ligt tussen Oostende en Middelkerke en is een van de best bewaarde delen van de Duitse verdedigingslinie. Sinds 1981 is het in beheer van de Provincie West-Vlaanderen, die het uitbouwde tot een natuur- en recreatiedomein met militair erfgoed.

Sinds 1983 tellen vrijwilligers jaarlijks de overwinterende vleermuizen in de gangen en bunkers in het duinengebied. Sinds de aanleg van een grote vijver in 2013, is er een sterke toename van vleermuizen. Hierdoor is het provinciedomein nu de belangrijkste overwinteringsplaats voor watervleermuizen in West-Vlaanderen.