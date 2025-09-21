20°C
Damme

Natuur­punt opent bezoe­kers­cen­trum in Dam­me, maar zor­gen om sub­si­dies over­scha­du­wen feest

In Damme is het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurpunt officieel geopend. Het centrum vormt de toegangspoort tot het 340 hectare grote natuurreservaat De Stadswallen van Damme. Toch werd de feestelijke opening overschaduwd door ongerustheid over geplande besparingen van de Vlaamse overheid.

Het reservaat combineert graslanden en natte polders met een rijke fauna en flora. Ook voor duurzaam waterbeheer spelen de gebieden een cruciale rol. 

“Het zijn gebieden waar we water kunnen bufferen wanneer het overvloedig aanwezig is, maar ook een reserve vormen in drogere tijden. Ze hebben heel wat functies die maatschappelijk bijzonder belangrijk zijn”, zegt Patrick Meire van Natuurpunt Damme.

Zorgen door verminderde subsidies

Toch vreest de organisatie voor de toekomst. Natuurpunt ontvangt jaarlijks zo’n 15 miljoen euro van de Vlaamse overheid om 30.000 hectare natuurgebied te beheren. Maar door besparingen staan die middelen onder druk. 

“Het is een feestdag vandaag, maar die wordt overschaduwd door het feit dat we minder subsidies zullen krijgen voor het beheer van al die gebieden. Zonder Natuurpunt zou er geen natuur meer zijn in Vlaanderen. Daar zijn we van overtuigd”, aldus John Maes van Natuurpunt.

"Helemaal ontzien kan echter niet. Als je 1,5 miljard moet besparen, moet iedereen een duit in het zakje doen."

Jo Brouns, Vlaams minister van Omgeving

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns erkent de bezorgdheid, maar wijst op de noodzaak van besparingen. “We zijn met Natuurpunt in gesprek om de impact zoveel mogelijk te milderen. Helemaal ontzien kan echter niet. Als je 1,5 miljard moet besparen, moet iedereen een duit in het zakje doen”, zegt Brouns.

