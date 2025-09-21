Het reservaat combineert graslanden en natte polders met een rijke fauna en flora. Ook voor duurzaam waterbeheer spelen de gebieden een cruciale rol.

“Het zijn gebieden waar we water kunnen bufferen wanneer het overvloedig aanwezig is, maar ook een reserve vormen in drogere tijden. Ze hebben heel wat functies die maatschappelijk bijzonder belangrijk zijn”, zegt Patrick Meire van Natuurpunt Damme.