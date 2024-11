Sinds de aankoop van de eerste landbouwgronden in de polder 35 jaar geleden, werkt Natuurpunt nauw samen met zo’n 70 landbouwers om het broze ecosysteem te beschermen. In dit gebied gelden strikte afspraken: landbouwactiviteiten worden tijdens de broedtijd stopgezet, bemesting is verboden en water wordt niet afgevoerd, waardoor het grasland optimaal geschikt blijft voor vogels. Als compensatie krijgen landbouwers gratis grondgebruik en blijven ze recht houden op Vlaamse en Europese subsidies.