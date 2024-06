In september 2017 kwamen de wanpraktijken in het slachthuis Verbist in Izegem aan het licht. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights plaatste undercover camera's in het slachthuis. Op die beelden was te zien hoe dieren zwaar werden mishandeld. Ze werden met stokken in een box gejaagd en kregen elektrische schokken. In sommige gevallen werden ze zelfs onverdoofd geslacht.