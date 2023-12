Wintergloed is een lichtwandeling in de binnenstad, waarop tien lichtkunstwerken te zien zijn rond het thema 'Aurora', het noorderlicht.

Gemiddeld telde de stad ruim 30.000 bezoekers per dag. Schepen van Toerisme Mieke Hoste: "Over het algemeen zien we iets minder bezoekers in de drukkere weekends en iets meer bezoekers in de kalmere midweek, wat zorgt voor een betere spreiding in tijd. Ook de spreiding van Wintergloed in ruimte en de kwaliteitsinjectie die zowel het lichtparcours als de kerstmarkt kregen, dragen bij tot een kwalitatievere beleving van het bezoek."