Vandaele was in 2019 enkele maanden voorzitter van het Vlaams Parlement, en is daarmee tot op vandaag de enige West-Vlaming die die functie bekleedde. Hij wordt geroemd om zijn dossierkennis, rustige stijl en brede waardering over partijgrenzen heen.

Na zijn korte voorzitterschap was hij vijf jaar lang fractieleider van de N-VA in het Vlaams Parlement. Vandaele heeft een lange politieke carrière achter de rug, onder meer als senator, provincieraadslid, en sinds 2018 als burgemeester van De Haan.

De titel van erevoorzitter houdt geen financiële voordelen in.