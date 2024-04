Stad Oostende nam daarom meteen initiatief om het stedelijk reglement aan te passen. Dat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad op 29 april. Het decreet bepaalt immers dat de assen van huisdieren en overleden personen nooit gemengd mogen worden. Daarom moeten de assen van dieren steeds in niet-biologisch afbreekbare urnen begraven worden. In de urnentuin in Oostende waren volgens het stedelijk reglement enkel biologisch afbreekbare urnen toegestaan. Dat werd nu aangepast zodat het toch mogelijk zal zijn om de urne met as van een huisdier te begraven samen met het baasje. Oostende is de eerste stad waar dit zal toegelaten zijn.