Werbrouck was de voorbije jaren actief als afdelingscoach voor Vooruit in West-Vlaanderen en werkte eerder in het buitengewoon onderwijs als orthopedagoge. Die ervaring wil ze meenemen naar het parlement. “Ik ben zelf een jonge moeder en weet hoe belangrijk sterk en betaalbaar onderwijs is. Gelijke kansen voor elk kind, ongeacht waar het geboren wordt, is mijn prioriteit,” zegt ze.

Maxim Veys verlaat na bijna zes jaar het Vlaams Parlement om zich volledig te focussen op zijn schepenambt in Kortrijk. Met Werbrouck krijgt Vooruit West-Vlaanderen een nieuw parlementslid dat inzet op onderwijs en gelijke kansen.