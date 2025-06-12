Wijn­goed Mon­te­berg viert 30 jaar wijn­bouw in Heuvelland

Dit jaar viert Wijngoed Monteberg in Dranouter zijn dertigjarig bestaan. Het begon dertig jaar geleden met Jean-Pierre Six, die op de zuidelijke flank van de Monteberg zijn eerste druivenranken plantte. Daarvoor experimenteerde hij al met het maken van wijn van diverse vruchten, maar Jean-Pierre zag meer toekomst in de echte wijnbouw.

Ondanks de scepsis groeide het experiment uit tot een volwaardig wijndomein. Inmiddels produceren de Sixen jaarlijks zo’n 45.000 flessen en draagt Montebeg bij aan de ontwikkeling van de Heuvellandse wijncultuur. In 2005 kreeg de regio zelfs een appellation d’origine controlé (AOC), waarmee het officieel erkend werd als wijngebied van kwaliteit.

“We zijn er heel fier op. Er is grondig onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de wijnbouw in Heuvelland. Intussen zijn er 14 wijnbouwers actief in de regio. Klein of groot, voor ons zijn het allemaal collega’s. Samen versterken we elkaar, en hoe meer er bij komen, hoe groter het oenologisch toerisme naar Heuvelland wordt”, klinkt het bij zoon Ward.

Om het 30-jarig jubileum te vieren, lanceert Monteberg een nieuw embleem en wordt er geïnvesteerd in extra ruimte voor de rijping van wijn op eiken vaten.

Dranouter

