De concertwerking gaat verder als ‘Nouter Club’, terwijl Eetcafé ’t Folk voortaan de naam ‘Nouter Bar’ draagt. Ook een nieuwe menukaart en aangepaste openingsuren maken deel uit van de vernieuwing.

"Met de rebranding geven we onszelf een mooi cadeau voor onze 25ste verjaardag", zegt artistiek directeur Steven Reynaert. "De nood groeide om ons aanbod overzichtelijker te maken. Met ‘Nouter brengen we alles onder één herkenbare vlag."

Volgens Reynaert verandert niet alleen de naam, maar wordt ook de identiteit scherper afgelijnd. "'Nouter is een plek waar muziek, eten en ontmoeting samenkomen. Bezoekers moeten voortaan in één oogopslag zien wat hier allemaal te beleven valt."