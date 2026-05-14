Muziekcentrum Dranouter wordt ‘Nouter’: concertzaal en eetcafé krijgen nieuwe naam
Het Muziekcentrum Dranouter kiest voor een nieuwe identiteit. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan worden de concertwerking en horeca voortaan onder één naam samengebracht. Zo wordt Muziekcentrum Dranouter ‘Nouter Club’ en Eetcafé ’t Folk voortaan ‘Nouter Bar’.
De organisatie achter Muziekcentrum Dranouter voert een opvallende
rebranding door. Alle activiteiten in het gebouw aan de Dikkebusstraat
in Dranouter worden voortaan gebundeld onder de naam ‘Nouter’. Daarmee wil de vzw meer duidelijkheid creëren voor bezoekers en haar aanbod sterker als één geheel naar voren schuiven.
"Met ‘Nouter brengen we alles onder één herkenbare vlag."
Cadeau voor 25ste verjaardag
De concertwerking gaat verder als ‘Nouter Club’, terwijl Eetcafé ’t Folk voortaan de naam ‘Nouter Bar’ draagt. Ook een nieuwe menukaart en aangepaste openingsuren maken deel uit van de vernieuwing.
"Met de rebranding geven we onszelf een mooi cadeau voor onze 25ste verjaardag", zegt artistiek directeur Steven Reynaert. "De nood groeide om ons aanbod overzichtelijker te maken. Met ‘Nouter brengen we alles onder één herkenbare vlag."
Volgens Reynaert verandert niet alleen de naam, maar wordt ook de identiteit scherper afgelijnd. "'Nouter is een plek waar muziek, eten en ontmoeting samenkomen. Bezoekers moeten voortaan in één oogopslag zien wat hier allemaal te beleven valt."
Barverantwoordelijke Marleen Six
"We veranderen van naam, niet van ziel"
Aan de inhoudelijke koers verandert weinig. ‘Nouter Club blijft inzetten op folk- en rootsmuziek en wil haar positie als belangrijke speler in Vlaanderen behouden. "We veranderen van naam, niet van ziel", zegt Reynaert. "De concertbeleving blijft dezelfde: intieme concerten met een sterke focus op folk en roots, aangevuld met vernieuwende en experimentele projecten."
De organisatie wil daarnaast nog sterker inzetten op residenties en artistieke ontwikkeling, en mikt op een rol als creatieve werkplek voor zowel jong talent als gevestigde muzikanten.