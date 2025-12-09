Dranoeter vzw lichtte haar standpunten onlangs nog toe in een open brief, maar de rechtbank oordeelde dat de organisatie toch onder de vennootschapsbelasting valt. De procedure tegen de fiscus loopt volgens de vzw al geruime tijd. "De fiscus redeneert dat culturele vzw's die activiteiten organiseren die ook door commerciële spelers worden aangeboden, op dezelfde manier belast moeten worden als commerciële bedrijven", zegt directeur Bavo Vanden Broeck.

Inkomsten niet naar aandeelhouders

In eerste aanleg verloor Dranoeter vzw de rechtszaak, waarna de vzw in beroep ging. Intussen betaalde de organisatie uit voorzichtigheid al vennootschapsbelasting. Volgens de vzw voert zij een breed pakket aan taken en activiteiten uit op een uitgesproken non-profitbasis, waarbij alle inkomsten integraal terugvloeien naar de werking en naar maatschappelijke en artistieke initiatieven, en niet naar aandeelhouders.

De rechtbank oordeelde in beroep dat Festival Dranouter op een professionele en gestructureerde manier wordt georganiseerd, vergelijkbaar met commerciële bedrijven, en beschouwde die professionele aanpak als doorslaggevend.

Festival niet in het gedrang

Vanden Broeck reageerde woensdagavond dat het festival zelf niet in het gedrang komt, maar dat de beslissing wel gevolgen heeft voor de diversiteit van de vzw-werking en een impact kan hebben op de bredere culturele sector in Vlaanderen.

"Door deze fiscale verplichting kunnen we minder risico's nemen. Op termijn kan dat een rem zetten op onze bijdrage aan maatschappelijke projecten en artistieke ontwikkeling. We zullen uiteraard trouw blijven aan het DNA van onze organisatie. We blijven een non-profitorganisatie die een maatschappelijke meerwaarde wil creëren", aldus Vanden Broeck.