Alle dagtickets én 2-daagse tickets zijn nu al te koop. Normaal start die verkoop pas in februari. "Met zo’n straffe eerste lichting namen willen we iedereen de kans geven om meteen het ticket te kiezen dat het best bij hen past", vertelt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck.

BTW-tarief van 6%

"De voorbije edities waren steeds volledig uitverkocht met maar liefst 55.000 festivalgangers. Wellicht zal de ticketverkoop ook nu snel gaan. Want de overheid voert een BTW verhoging op festivaltickets in. Maar zolang die er niet is blijft het tarief aan 6% in plaats van 12%. Tickets zijn dus momenteel haast 6% goedkoper dan binnen een paar maanden. Wie zeker wil zijn van het beste tarief wacht dus best niet te lang."

Meer info over het programma en tickets vind je hier.