"De laatste maanden worden we toch wel geconfronteerd met heel wat negativiteit die in the picture wordt gezet rond onze sector. Dus heel verrast waren we niet. maar toch vinden we het heel kort door de bocht om te zeggen dat er geen extra sociale woningen nodig zijn. Integendeel, samen met de stad Kortrijk en gemeente Wevelgem kiest SW om volop in te zetten om extra units te realiseren. Want het is een en-en-verhaal en geen of-verhaal. Dit wil ik nog eens duidelijk stellen: er zijn extra sociale woningen nodig."