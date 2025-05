In de Haardstraat werd tijdens de afbraak van de vier huizen een nest met een zwaluwkuiken gevonden. Het nest lag verborgen onder de dakrand en was daarom niet opgemerkt voor de afbraak begon. Een bewoner zag het nest en meldde dit. Hierdoor ligt het project stil tot september, want het Agentschap voor Natuur en Bos wil dat de werken pas weer beginnen na het broedseizoen. Sara Casteur, algemeen directeur van Woonsprong, is niet blij met deze beslissing: “We respecteren de natuur, maar dit is buiten proportie. Voor één haast onzichtbaar nest ligt een volledig bouwproject stil. Wie legt dat uit aan de duizenden mensen op onze wachtlijst?”