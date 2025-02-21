In Kortrijk wordt het ambitieuze project voor 142 sociale woningen op De Lange Munte voorlopig stopgezet. SW Plus, de sociale woonmaatschappij van Kortrijk en Wevelgem, heeft beslist om de bouwaanvraag in te trekken.

De stad Kortrijk had eerder een vergunning afgeleverd, ondanks meer dan honderd bezwaren van buurtbewoners. Vooral de geplande bouwhoogte van vier verdiepingen stuitte op verzet. Verschillende omwonenden tekenden daarom beroep aan bij de provincie, die zich daar volgende maand over zou uitspreken.