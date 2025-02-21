Het geplande bouwproject met 142 sociale woningen op de wijk De Lange Munte in Kortrijk wordt herbekeken. Sociale woonmaatschappij SW Plus trekt de bouwaanvraag in, ondanks een eerder afgeleverde vergunning van de stad.
In Kortrijk wordt het ambitieuze project voor 142 sociale woningen op De Lange Munte voorlopig stopgezet. SW Plus, de sociale woonmaatschappij van Kortrijk en Wevelgem, heeft beslist om de bouwaanvraag in te trekken.
De stad Kortrijk had eerder een vergunning afgeleverd, ondanks meer dan honderd bezwaren van buurtbewoners. Vooral de geplande bouwhoogte van vier verdiepingen stuitte op verzet. Verschillende omwonenden tekenden daarom beroep aan bij de provincie, die zich daar volgende maand over zou uitspreken.
Belangenconflict
Door het intrekken van de aanvraag is dat beroep niet langer nodig. Volgens SW Plus speelt een recent arrest van het Grondwettelijk Hof een doorslaggevende rol. Dat stelt dat er sprake kan zijn van een belangenconflict wanneer een stad of gemeente zichzelf een omgevingsvergunning toekent voor projecten waarbij ze zelf betrokken partij is.
Het project zal nu worden herwerkt, al is nog niet duidelijk hoe het er in de toekomst zal uitzien of wanneer een nieuwe aanvraag volgt.