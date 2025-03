De Meyer is dus niet mals voor Jef Huyghe, de voormalige algemeen directeur van Heuvelland die de kat de bel aanbond. "In alle omstandigheden heeft het bestuur en het voltallige team van Gemeentebelangen als enige partij steun gegeven en vertrouwen geschonken aan het gemeentepersoneel en de vrijwilligers. Dit zullen we blijven doen. Met reden zijn we daar trots op!"



"We zijn ook dankbaar omdat zovele mensen ons een hart onder de riem staken tijdens deze moeilijke periode. Een oprechte dank aan onze trouwe kiezers en onze achterban, maar evenzeer aan de vele mensen die over partijgrenzen heen in ons en onze manier van werken zijn blijven geloven. Dit betekent heel veel. Met opgegeven hoofd zeggen we: een warme dank u wel."