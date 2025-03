Eerder had de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verkiezingen in Heuvelland nietig verklaard en beslist dat deze volledig moesten worden overgedaan. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen zag een onregelmatigheid in “de blijvende onduidelijkheid hoe 100 stembiljetten zijn verwerkt”.

De zak met de niet-gebruikte stembiljetten van stembureau 4 werd opgevraagd. Daarvan stelt de Raad van State vast dat hij verzegeld was en dat er geen sporen van manipulatie zichtbaar waren. Bij opening bleek de zak 99 niet-gebruikte stembiljetten te bevatten. Daarnaast was er nog een teststem. En zo is de omstandigheid die volgens de indiener van de klacht een “cruciale aanwijzing” was, geheel uitgeklaard.