"De uitspraak van de Raad van State is duidelijk, en we respecteren die. Belangrijk is dat wij nooit vragende partij waren voor nieuwe verkiezingen en geen gerechtelijke stappen hebben gezet. Nu er eindelijk duidelijkheid is voor onze inwoners, hopen wij dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en vooruit kijken. Wat nu telt, is dat we snel verder kunnen met onze gemeente. We hebben lang genoeg stilgestaan door de conflicten tussen de burgemeester en de voormalig Algemeen Directeur. De polariserende communicatie van de afgelopen weken heeft veel schade berokkend. Gemeentebelangen heeft nu zes jaar om die schade te herstellen,.”