Wie luxepand zoekt, kijkt toch vooral naar Knokke-Heist
Knokke-Heist blijft dé publieksmagneet op de Belgische luxevastgoedmarkt. Dat blijkt uit een analyse van de 100 meest bekeken luxepanden van vastgoedplatform Luxevastgoed.be.
Van de honderd meest bekeken luxepanden in België liggen er maar liefst 73 in Knokke-Heist. Daarmee is de kustgemeente -weinig verrassend- veruit de populairste locatie voor wie online naar exclusief vastgoed kijkt. De gemiddelde vraagprijs is er 6,5 miljoen euro, met ook de hoogste prijs per vierkante meter van het land.
“Knokke-Heist combineert schaarste, internationale uitstraling en een sterk lifestyleverhaal,” zegt vastgoedexpert Thijs Vangrunderbeeck. “Dat vertaalt zich vooral in aandacht, ook van mensen die uiteindelijk elders kopen.”
Vooral villa's
Villa’s blijven het meest bekeken, maar luxueuze appartementen en penthouses winnen terrein en halen een veel hogere prijs per vierkante meter. Opvallend is ook de sterke interesse voor erfgoed: historische panden zijn schaars, maar lokken opvallend veel kijkers. Het meest bekeken luxepand van het land is zelfs een kasteel in Wellin.
Ook energiezuinige woningen trekken meer aandacht en zijn gemiddeld duurder, al blijft emotie doorslaggevend. “Uitzonderlijke ligging of architectuur blijft de grootste publiekstrekker,” besluit Vangrunderbeeck.