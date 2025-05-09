5°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Wie luxe­pand zoekt, kijkt toch voor­al naar Knokke-Heist

Appartement Knokke Heist

Knokke-Heist blijft dé publieksmagneet op de Belgische luxevastgoedmarkt. Dat blijkt uit een analyse van de 100 meest bekeken luxepanden van vastgoedplatform Luxevastgoed.be.

Van de honderd meest bekeken luxepanden in België liggen er maar liefst 73 in Knokke-Heist. Daarmee is de kustgemeente -weinig verrassend- veruit de populairste locatie voor wie online naar exclusief vastgoed kijkt. De gemiddelde vraagprijs is er 6,5 miljoen euro, met ook de hoogste prijs per vierkante meter van het land.

“Knokke-Heist combineert schaarste, internationale uitstraling en een sterk lifestyleverhaal,” zegt vastgoedexpert Thijs Vangrunderbeeck. “Dat vertaalt zich vooral in aandacht, ook van mensen die uiteindelijk elders kopen.”

Vooral villa's

Villa’s blijven het meest bekeken, maar luxueuze appartementen en penthouses winnen terrein en halen een veel hogere prijs per vierkante meter. Opvallend is ook de sterke interesse voor erfgoed: historische panden zijn schaars, maar lokken opvallend veel kijkers. Het meest bekeken luxepand van het land is zelfs een kasteel in Wellin.

Ook energiezuinige woningen trekken meer aandacht en zijn gemiddeld duurder, al blijft emotie doorslaggevend. “Uitzonderlijke ligging of architectuur blijft de grootste publiekstrekker,” besluit Vangrunderbeeck.

De redactie
Vastgoed

Meest gelezen

Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Groenafval container2024l
Nieuws

Dertien West-Vlaamse gemeenten halen deadline voor selectieve inzameling gft niet
Mijn Restaurant S1 finale 006
Nieuws

Restaurant Lucien in Kortrijk wint finale 'Mijn restaurant'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hotelpetitrouge

Bouw woontoren op site Petit Rouge mag voorlopig doorgaan in Blankenberge
te koop vastgoed

Vastgoedmarkt leeft op: West-Vlaanderen enige provincie waar prijs niet steeg
Appartement kust 0

Vastgoedmarkt aan kust veert op, prijzen dalen
2023-04-06 00:00:00 - Knokke verbiedt uitstekende V-vormige immoborden

Huis in West-Vlaanderen voor het eerst goedkoper dan in Limburg
Vastgoed woning te koop

Alleenstaanden kopen meer vastgoed in plaats van te huren: tot helft van appartementen in West-Vlaanderen
Betaalbaar wonen Koksijde

Leegstand en vergrijzing aanpakken: Koksijde zet in op wonen voor iedereen
Aanmelden