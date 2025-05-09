Van de honderd meest bekeken luxepanden in België liggen er maar liefst 73 in Knokke-Heist. Daarmee is de kustgemeente -weinig verrassend- veruit de populairste locatie voor wie online naar exclusief vastgoed kijkt. De gemiddelde vraagprijs is er 6,5 miljoen euro, met ook de hoogste prijs per vierkante meter van het land.

“Knokke-Heist combineert schaarste, internationale uitstraling en een sterk lifestyleverhaal,” zegt vastgoedexpert Thijs Vangrunderbeeck. “Dat vertaalt zich vooral in aandacht, ook van mensen die uiteindelijk elders kopen.”

