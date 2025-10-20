13°C
Nieuws
Menen

West-Vla­min­gen zijn de actief­ste bibli­o­theek­be­zoe­kers van Vlaanderen

West-Vlamingen trekken vaker dan wie ook in Vlaanderen naar de bibliotheek. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Griet Vanryckegem (N-VA) uit Menen opvroeg. Bijna één op vijf West-Vlamingen is een actieve lener in de bib. Daarmee staat onze provincie op kop, voor Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

De bibliotheek is al lang niet meer enkel een plek om boeken te lenen.
In Lauwe werken ze met een modern, open bib-systeem: bezoekers kunnen er met hun identiteitskaart binnen, zelfs op zondag, zonder dat er personeel aanwezig is.

Grote succes

Volgens Vlaams Parlementslid Griet Vanryckegem speelt die laagdrempeligheid een grote rol in het succes: “Bibliotheken die inzetten op verbinding en openheid trekken een breder publiek aan. Mensen komen er niet alleen lezen of studeren, maar ook vergaderen of deelnemen aan culturele activiteiten.”

Leescultuur leeft in West-Vlaanderen

De bib wordt steeds meer een gezellige ontmoetingsplaats en een soort woonkamer voor de gemeenschap. De sterke leescultuur en aandacht voor onderwijs maken van West-Vlamingen echte boekenliefhebbers. “Men lacht soms met ons dialect,” zegt Vanryckegem. “Maar wie goed kijkt ziet dat er in West-Vlaanderen enorm veel gelezen wordt. Dat mag gerust eens gezegd worden.”

Boektopia 2025
Nieuws

Bibliotheek

