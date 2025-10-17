Aanmelden
West-Vlaan­de­ren kop­lo­per in bibliotheekbezoek

Boektopia 2025

West-Vlamingen zijn de actiefste bibliotheekbezoekers van Vlaanderen. West-Vlaanderen telt niet alleen het grootste aantal actieve uitleners per 1.000 inwoners (173), maar West-Vlamingen lenen ook meer boeken uit dan de inwoners uit andere provincies. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Griet Vanryckegem (N-VA) heeft opgevraagd.

Sinds maart 2023 gebruiken bijna alle Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel hetzelfde bibliotheeksysteem. Daarmee beschikt Vlaanderen over een van de grootste bibliotheeknetwerken ter wereld. Er zijn 305 bibliotheken met in totaal 809 vestigingen op aangesloten.

Via Bib Analytics, ontwikkeld door Cultuurconnect, kan dan weer via cijfers en statistieken het leengedrag in kaart gebracht worden. Onze provincie telt 173 actieve leners per 1.000 inwoners en 3.657 uitleningen per 1.000 inwoners. 

"Deze cijfers tonen dat lezen leeft in Vlaanderen en dat in West-Vlaanderen de grootste boekenwurmen wonen. Het succes van Cultuurconnect en Bib Analytics is niet enkel technologisch, maar ook maatschappelijk. We maken lezen toegankelijker en meten wat werkt", zegt Vanryckegem.

Belga
Bibliotheek

