De finale vond plaats op zaterdag 2 mei op de Heizel. De deelnemers moesten een eigen onderzoeksproject uitwerken rond een actueel sterrenkundig thema en dat ook presenteren aan een jury van academici en experts.

Jorre Vollon koos voor het thema “Free Floating Planets” en kwam als beste uit de bus. Hij mag zich daardoor winnaar noemen van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade 2026. De tweede plaats ging naar Elias Lint (Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem), met een project over hoe de ruimtemissie LISA de zogenaamde “Little Red Dots” kan ontmaskeren. Robbe Fransen (Agnetencollege Peer) eindigde derde met een onderzoek rond de informatieparadox van zwarte gaten.