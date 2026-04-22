West-Vla­ming Jor­re Vol­lon (16) wint Vlaam­se Ster­ren­kun­de Olympiade

Sterrenkunde Olympiade

De 16-jarige Jorre Vollon uit Veurne heeft de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade 2026 gewonnen. In de finale in het Planetarium op de Heizel haalde hij het van Elias Lint uit Amougies en Robbe Fransen uit Peer. De wedstrijd brengt jaarlijks de beste jonge sterrenkundetalenten uit Vlaanderen samen.

De finale vond plaats op zaterdag 2 mei op de Heizel. De deelnemers moesten een eigen onderzoeksproject uitwerken rond een actueel sterrenkundig thema en dat ook presenteren aan een jury van academici en experts.

Jorre Vollon koos voor het thema Free Floating Planets en kwam als beste uit de bus. Hij mag zich daardoor winnaar noemen van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade 2026. De tweede plaats ging naar Elias Lint (Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem), met een project over hoe de ruimtemissie LISA de zogenaamde “Little Red Dots” kan ontmaskeren. Robbe Fransen (Agnetencollege Peer) eindigde derde met een onderzoek rond de informatieparadox van zwarte gaten.

Jongeren warm maken voor sterrenkunde

De jury bestond uit onderzoekers van KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en de Vereniging Voor Sterrenkunde. Er werd onder meer gekeken naar de wetenschappelijke relevantie, originaliteit, uitvoerbaarheid en de presentatie van de projecten.

De Vlaamse Sterrenkunde Olympiade wil jongeren warm maken voor wetenschap en sterrenkunde, een discipline die verschillende STEM-vakken combineert zoals fysica, wiskunde en informatica.

Redactie

