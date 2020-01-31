12°C
West-Vlaan­de­ren werkt samen met aard­ap­pel- en groen­ten­ver­wer­kers aan bete­re waterkwaliteit

Drinkwater waterkraan

De provincie West-Vlaanderen wil samen met aardappel- en groentenverwerkers de waterkwaliteit in de provincie verbeteren. Daarom hebben de provincie, onderzoekscentrum Inagro en de sectorfederaties vrijdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend bij aardappelverwerker Aviko in Poperinge. Ze willen voorkomen dat meststoffen en resten van gewasbescherming in het water en de bodem terechtkomen

Concreet zullen tijdens het project landbouwers en teeltbegeleiders worden gesensibiliseerd en begeleid rond bodembeheer, precisielandbouw, randenbeheer en spuittechniek. Daarnaast worden alternatieven voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen getest en gedeeld via praktijknetwerken, en komen er proefprojecten met waterzuivering op en rond bedrijven en teeltlocaties.

"De waterkwaliteit verbeteren lukt alleen als we de krachten bundelen over de sectoren heen."

Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid

Volgens gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V), bevoegd voor Integraal Waterbeleid, is samenwerking over de sectoren heen cruciaal. "De waterkwaliteit verbeteren lukt alleen als we de krachten bundelen over de sectoren heen. Met Belgapom en Vegebe als partners brengen we de verwerkende industrie mee aan tafel, niet als toeschouwer, maar als actieve partner in duurzame oplossingen", zegt Naeyaert.

Onderzoekscentrum Inagro onderzoekt toepasbare maatregelen en zal de begeleiding van landbouwers omzetten in concrete maatregelen. "Door samen te werken met alle partners in de keten bereiken we sneller schaal en impact," zegt directeur Mia Demeulemeester. "Het is de bedoeling om kennis te verspreiden en nog actiever in te zetten op begeleiding van, voor, door en met onze landbouwers."

