Volgens gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V), bevoegd voor Integraal Waterbeleid, is samenwerking over de sectoren heen cruciaal. "De waterkwaliteit verbeteren lukt alleen als we de krachten bundelen over de sectoren heen. Met Belgapom en Vegebe als partners brengen we de verwerkende industrie mee aan tafel, niet als toeschouwer, maar als actieve partner in duurzame oplossingen", zegt Naeyaert.



Onderzoekscentrum Inagro onderzoekt toepasbare maatregelen en zal de begeleiding van landbouwers omzetten in concrete maatregelen. "Door samen te werken met alle partners in de keten bereiken we sneller schaal en impact," zegt directeur Mia Demeulemeester. "Het is de bedoeling om kennis te verspreiden en nog actiever in te zetten op begeleiding van, voor, door en met onze landbouwers."