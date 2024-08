In 2013 ging Inagro kleinschalig van start met het onderzoek naar insectenkweek als toepassing in de land- en tuinbouwsector. De focus ligt op meelwormen en zwarte soldatenvliegen als duurzame eiwitten. Pionier Jonas werkt nog altijd bij het provinciaal onderzoekscentrum in Beitem.

Jonas Claeys : Grondlegger insectenkweek Inagro: “ Origineel kregen we de vraag vanuit landbouwers: We zien op natuurlijke wijze dat er van alles gebeurt in de mesthoop. Is er geen manier om mest te verwerken op grote schaal met insecten? Reststromen die ontstaan op een landbouwbedrijf gaan valoriseren met die insectenkweek. Produceren, maar intussen ook afvalberg reduceren.”