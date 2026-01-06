8°C
Nieu­we ver­gis­tings­in­stal­la­tie bij Ina­gro laat land­bou­wers bio­gas­pro­duc­tie testen

Inagro in Roeselare heeft een nieuwe onderzoeksvergister in gebruik genomen waarmee landbouwbedrijven, scholen en onderzoeksinstellingen kunnen experimenteren met biogasproductie. In een installatie op realistische schaal testen ze hoe mest, slib of groenteafval kan worden omgezet in kwaliteitsvol gas. 

De nieuwe vergistingsinstallatie staat op de site van onderzoekscentrum Inagro en kan gehuurd worden door bedrijven en onderwijsinstellingen. In tegenstelling tot klassieke labo-opstellingen gebeurt het vergistingsproces hier in een relatief grote installatie, vergelijkbaar met wat op een landbouwbedrijf mogelijk is. Dat maakt de resultaten betrouwbaarder.

Vergister 2

Sensoren volgen het volledige proces op en geven inzicht in hoe verschillende soorten reststromen reageren tijdens de vergisting. “Het unieke is dat we waterstof gaan injecteren in deze installatie”, zegt onderzoeksleider Reindert Devlamynck van Inagro. “Daardoor verhoogt de kwaliteit van het gas en kan het zelfs gebruikt worden om een tractor of wagen te tanken."

Hoog potentieel

Volgens Inagro zou ongeveer één op de drie melkvee- en varkenshouders baat kunnen hebben bij een eigen vergistingsinstallatie. Deze onderzoeksvergister laat toe om de technologie eerst kleinschalig uit te testen en bij te sturen, voor ze op grotere schaal op het eigen bedrijf wordt toegepast.

In Vlaanderen staan momenteel 63 zogenaamde pocketvergisters op landbouwbedrijven. “Het potentieel ligt veel hoger”, zegt Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw. “Als het rendement stijgt door een betere gaskwaliteit, zal dat potentieel ook toenemen. Uiteraard zijn er ook wettelijke drempels, maar je moet verschillende elementen tegelijk aanpakken om tot realisaties te komen."

"Elke nieuwe technologie vraagt een grote investering en brengt onduidelijkheden mee. Deze installatie helpt om die risico’s te verkleinen.”

Reindert Devlamynck, Inagro

De kostprijs blijft een belangrijke vraag voor landbouwers. Volgens Inagro net daarom is de onderzoeksinstallatie cruciaal. “We proberen zoveel mogelijk te optimaliseren”, klinkt het. “Innovaties moeten vooral haalbaar en betaalbaar zijn. Elke nieuwe technologie vraagt een grote investering en brengt onzekerheden mee. Deze installatie helpt om die risico’s te verkleinen.”

Vergister 1
Ben Storme
