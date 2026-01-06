Volgens Inagro zou ongeveer één op de drie melkvee- en varkenshouders baat kunnen hebben bij een eigen vergistingsinstallatie. Deze onderzoeksvergister laat toe om de technologie eerst kleinschalig uit te testen en bij te sturen, voor ze op grotere schaal op het eigen bedrijf wordt toegepast.

In Vlaanderen staan momenteel 63 zogenaamde pocketvergisters op landbouwbedrijven. “Het potentieel ligt veel hoger”, zegt Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw. “Als het rendement stijgt door een betere gaskwaliteit, zal dat potentieel ook toenemen. Uiteraard zijn er ook wettelijke drempels, maar je moet verschillende elementen tegelijk aanpakken om tot realisaties te komen."