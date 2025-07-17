West-Vlaanderen is vandaag de goedkoopste provincie van Vlaanderen om een huis te kopen. Een woning is er gemiddeld 24 procent goedkoper dan in de provincie Antwerpen. Daarmee blijft onze kustprovincie aantrekkelijk voor kopers die op zoek zijn naar betaalbaarder vastgoed.

Volgens ERA-CEO Johan Krijgsman is de markt na woelige jaren opnieuw stabiel. “We zitten opnieuw rond de normale prijsstijgingen. Dat zorgt voor meer rust op de markt en realistischere prijszettingen,” zegt hij.

