2°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

West-Vlaan­de­ren blijft goed­koop­ste pro­vin­cie op Vlaam­se vastgoedmarkt

Vastgoed woning te koop

De Vlaamse vastgoedmarkt is in 2025 opnieuw genormaliseerd, maar voor West-Vlaanderen blijft wonen opvallend betaalbaar. Dat blijkt uit de nieuwe ERA-barometer, opgesteld samen met de Universiteit Antwerpen.

West-Vlaanderen is vandaag de goedkoopste provincie van Vlaanderen om een huis te kopen. Een woning is er gemiddeld 24 procent goedkoper dan in de provincie Antwerpen. Daarmee blijft onze kustprovincie aantrekkelijk voor kopers die op zoek zijn naar betaalbaarder vastgoed.

Volgens ERA-CEO Johan Krijgsman is de markt na woelige jaren opnieuw stabiel. “We zitten opnieuw rond de normale prijsstijgingen. Dat zorgt voor meer rust op de markt en realistischere prijszettingen,” zegt hij.

Kortrijk en Roeselare bij goedkopere centrumsteden

Ook binnen de West-Vlaamse centrumsteden blijven de prijzen relatief laag. Kortrijk behoort tot de goedkoopste centrumsteden van Vlaanderen, met woningen die gemiddeld 33 procent goedkoper zijn dan in Antwerpen. In Roeselare is dat zelfs 42 procent.

2022-06-27 00:00:00 - Actie hoge vastgoedprijzen: "Voorrang aan startende kopers"

Professor Sven Damen (Universiteit Antwerpen) ziet bovendien dat woningen buiten de centrumsteden sneller in prijs stijgen dan in de steden zelf. “Ook in West-Vlaanderen blijft die trend duidelijk zichtbaar,” zegt hij.

"Nog kansen om te renoveren"

Hoewel ook huizen met zwakkere EPC-labels opnieuw licht in waarde stijgen, blijft het prijsverschil groot. “Vooral bij oudere, minder energiezuinige woningen liggen in West-Vlaanderen nog kansen voor wie wil renoveren,” besluit Krijgsman.

De redactie
Vastgoed

Meest gelezen

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Les acacias 1

Nieuwe aanvraag voor bouwplannen op kasteeldomein Les Acacias
Appartement Knokke Heist

Wie luxepand zoekt, kijkt toch vooral naar Knokke-Heist
Hotelpetitrouge

Bouw woontoren op site Petit Rouge mag voorlopig doorgaan in Blankenberge
te koop vastgoed

Vastgoedmarkt leeft op: West-Vlaanderen enige provincie waar prijs niet steeg
Appartement kust 0

Vastgoedmarkt aan kust veert op, prijzen dalen
2023-04-06 00:00:00 - Knokke verbiedt uitstekende V-vormige immoborden

Huis in West-Vlaanderen voor het eerst goedkoper dan in Limburg
Aanmelden