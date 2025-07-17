West-Vlaanderen blijft goedkoopste provincie op Vlaamse vastgoedmarkt
De Vlaamse vastgoedmarkt is in 2025 opnieuw genormaliseerd, maar voor West-Vlaanderen blijft wonen opvallend betaalbaar. Dat blijkt uit de nieuwe ERA-barometer, opgesteld samen met de Universiteit Antwerpen.
West-Vlaanderen is vandaag de goedkoopste provincie van Vlaanderen om een huis te kopen. Een woning is er gemiddeld 24 procent goedkoper dan in de provincie Antwerpen. Daarmee blijft onze kustprovincie aantrekkelijk voor kopers die op zoek zijn naar betaalbaarder vastgoed.
Volgens ERA-CEO Johan Krijgsman is de markt na woelige jaren opnieuw stabiel. “We zitten opnieuw rond de normale prijsstijgingen. Dat zorgt voor meer rust op de markt en realistischere prijszettingen,” zegt hij.
Kortrijk en Roeselare bij goedkopere centrumsteden
Ook binnen de West-Vlaamse centrumsteden blijven de prijzen relatief laag. Kortrijk behoort tot de goedkoopste centrumsteden van Vlaanderen, met woningen die gemiddeld 33 procent goedkoper zijn dan in Antwerpen. In Roeselare is dat zelfs 42 procent.
Professor Sven Damen (Universiteit Antwerpen) ziet bovendien dat woningen buiten de centrumsteden sneller in prijs stijgen dan in de steden zelf. “Ook in West-Vlaanderen blijft die trend duidelijk zichtbaar,” zegt hij.
"Nog kansen om te renoveren"
Hoewel ook huizen met zwakkere EPC-labels opnieuw licht in waarde stijgen, blijft het prijsverschil groot. “Vooral bij oudere, minder energiezuinige woningen liggen in West-Vlaanderen nog kansen voor wie wil renoveren,” besluit Krijgsman.