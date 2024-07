De werken in Zeebrugge hebben 15 miljoen euro gekost. Ondertussen staan al andere verbeteringswerken op stapel. “Er zijn de komende jaren nog een aantal projecten die kaderen in de permanente evaluatie en vernieuwing van de sporen, het ecologischer maken, en een betere doorstroming. Wij gaan aan de slag in Oostende, Bredene en De Panne. In een iets latere fase is Knokke in aanbesteding.”

Er zijn in totaal 68 haltes langs de kust. De Kusttram vervoerde vorig jaar 12 miljoen passagiers.